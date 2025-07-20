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Manisa'da genç kadın evinde ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 17 yaşındaki yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 07:14 - Güncelleme:
Manisa'da genç kadın evinde ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 5024 Sokak'ta ikamet eden Afganistan uyruklu 17 yaşındaki H.A'dan haber alamayan yakınları kadının yaşadığı eve gitti.

Yakınları, H.A'yı koltukta üstü örtülü ve hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen H.A'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, komşulardan dün gece genç kadının kocasıyla tartıştığı bilgisini alan polis ekipleri, kocanın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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