Manisa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.E. (22), T.B. (31), H.G. (22) ve T.Y. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Narkotik köpeği Vita'nın da katıldığı operasyonda şüphelilerin adreslerinde bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.