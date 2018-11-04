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Manisa'da görülen balık ölümlerine ilişkin araştırma yapılacak

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, Gediz Nehri'nin Turgutlu bölümünde görülen balık ölümlerine ilişkin çalışma yapılacağı bildirildi.

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şubesi'nde  görevli Biyolog Güven Yuğuranlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gediz  Nehri'nde ölümlerinin yaşandığını, konunun araştırılması için ekip  görevlendireceklerini belirtti.
 
Nehirde sürekli kontrol yaptıklarını aktaran Yuğuranlar, mevsim  geçişlerinde bunun yaşandığını ifade etti.
 
"Fabrika atıklarının dökülmesi nedeniyle toplum balık ölümlerinin  olduğu" iddialarına ilişkin ise Yuğuranlar, "Bizim bölgede çalışmalarımız sürekli  devam ediyor. Bize herhangi bir şekilde şikayette bulunulmadı. Her sezon mevsim  geçişlerinde biz bunu yaşıyoruz. Konunun araştırılması ile ilgili çalışma  başlatacağız. Tahmine dayalı konularda bir sonuca varamıyoruz. Ekiplerimiz  konuyla ilgili araştırmaya başlayacaklar." ifadelerini kullandı.

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