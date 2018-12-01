Manisa'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki akraba aile arasında Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Olayda ikisi hastane bahçesinde olmak üzere iki gruptan S.A, Ş.S, C.Ç, Ü.Ç. ve H.Ç. yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, aynı hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ekipler, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.