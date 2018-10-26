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Manisa’da hastane dolandırıcısı polisten kaçamadı

Manisa’nın Salihli ilçesinde özellikle hastanelerde 9 kişiyi dolandıran ve 3 ayrı suçtan aranan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, bir kişinin Salihli’de hastanelerde değişik tarihlerde özellikle yaşlı vatandaşlara “Çocuğum, annem, babam hasta, acil paraya ihtiyacım var” diyerek 9 kişiyi dolandırması üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Mağdurların verdiği işgal doğrultusunda kimliği belirlenen M.K., Salihli Devlet Hastanesi civarında yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yine 3 ayrı suçtan yakalama kararı olan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
M.K’nin daha önce de İzmir Ege Üniversitesi Hastanesinde yine acil paraya ihtiyacı olduğunu belirterek bir şahsın kredi kartını alıp 5 bin 180 para çektiği tespit edildi.
 

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