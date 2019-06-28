Manisa'da feci kaza! İşçi servisiyle tır çarpıştı

Manisa'da işçi servisiyle tır çarpıştı: 6 yaralı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
- AA
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan S.K. idaresindeki 45 J 0822 plakalı minibüs ile B.D. yönetimindeki 35 HB 3201 plakalı tır çarpıştı.
Kazada 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan servis şoförü S.K, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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