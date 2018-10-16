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Manisa'da kaldırımı kullanan bisikletliye trafik cezası

Manisa'da kaldırımda bisiklet kullanan bir kişiye 'yaya yolundan bisikletle seyretmek'ten 235 lira trafik cezası kesildi.

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Manisa'da kaldırımda bisiklet kullanan bir kişiye "yaya yolundan bisikletle seyretmek"ten 235 lira trafik cezası kesildi.
 
Manisa Tren Garı'ndaki işine bisikletiyle giden Ali Gül, iddiaya göre, görevli trafik polisinin uyarısıyla durduruldu.
 
Gül'e, Trafik Kanunu'nun 66. maddesine göre "yaya yolundan bisikletle seyretmek" ayrıca "polis memurunun ikazına uymamak" suçlamasıyla 235 lira trafik cezası verildi.
 
Ceza makbuzunu alan Ali Gül, gazetecilere, iş yerine gitmek için bisiklet yolu olmadığından kaldırımdan geçmek zorunda olduğunu, 15 yıldır her gün aynı yolu kullandığını, bugüne kadar hiç ceza almadığını söyledi.
 
Gül, karşılaştığı cezaya anlam veremediğini dile getirerek, "İşe gelirken kaldırıma çıktım. 50 metre kaldırımı kullanmak zorundaydım. Polis memuru beni durdurdu ve 'kaldırımı kullanamazsın' dedi. Bu yüzden ceza yazdı." dedi.
 
"Bisikletimi satsam 235 lira etmez"
 
Bisiklet yolu olmadığı için kaldırımı kullandığını öne süren Gül, "Halen gerçek olduğuna inanmıyorum, ben şaka diyorum. Bisikletimi satsam 235 lira etmez. 4 çocuk babasıyım, cezayı ödeyecek durumum yok. Birisi bana yol göstersin. Bisiklet benim her şeyim." diye konuştu.
 
Gül, cezaya itiraz edeceğini belirtti.

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