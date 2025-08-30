İSTANBUL 29°C / 21°C
  Manisa'da kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Güncel

Manisa'da kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 07:24
Manisa'da kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kula'dan Salihli yönüne giden S.T'nin (24) kullandığı 51 AAZ 172 plakalı kamyon, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşağı'nda Abdülbaki Ö. (47) yönetimindeki 35 AY 1318 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18), İ.K. ve Yeter B. (42) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Yeter B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan B.D. ve M.C'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Araç sürücüleri polis ekiplerince gözaltına alındı.

