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Manisa'da karşıdan karşıya geçen kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

AA22 Ağustos 2023 Salı 09:59 - Güncelleme:
Manisa'da karşıdan karşıya geçen kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi
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Aytaç Çelik (37) yönetimindeki 35 BGU 181 plakalı otomobil, Turgutlu Otobüs Terminali önünde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadından Nevin Sevinç'e (72) çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Çelik hafif şekilde yaralanırken, Nevin Sevinç yaşamını yitirdi. Sevinç'in yanında bulunan kız kardeşi İclal Çakır (69) fenalık geçirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Çelik ile Çakır'ı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Urganlı Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Nevin Sevinç'in, kardeşi İclal Çakır'la Muğla'nın Fethiye'deki kız kardeşlerinin yanına gitmek için otobüs terminaline geldikleri öğrenildi.

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