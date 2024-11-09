Manisa'da 'mal paylaşımı' cinayeti! Karısını boğarak öldürdü

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan Gökhan Eller hakkında dava açıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Gökhan Eller, 23 Eylül'de boşanma sürecinde oldukları eşi Selda Eller ile mal paylaşımı sebebiyle kavga ettiklerini söyledi.

Eşi Selda Eller'in kendisini aldattığını ve bu nedenle sürekli tartıştıklarını öne süren Eller, bu nedenle boşanma kararı aldıklarını ve aralarında yaptıkları protokole göre evin yüzde 60'ının kendisinde, yüzde 40'ının ise Selda Eller'de kalacağı konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Daha sonrasında iş çıkışı emniyetten arandığını ve eşinin kendisini hakkında uzaklaştırma kararı aldığını öğrendiğini anlatan Gökhan Eller, eşi Selda'nın kendisini arayarak evden eşyalarını almasını istediğini, bunun üzerine eve gittiğini, eşi ile tartışmaya başladıklarını, eşinin kendisine 'senin donuna kadar alacağım, anlaşmaya, protokole uymayacağım, bu yatakta en yakın arkadaşlarınla yatacağım' dediğini ileri sürdü.

Bunun üzerine eline geçen kıyafet ve havlularla eşinin boğazını sıkmaya başladığını ifade eden Eller, 3-4 saniye sonra Selda Eller'in yere düştüğünü, yerdeyken burun ya da ağzından kan geldiğini ve kendisinin evden çıktığında hala nefes aldığını gördüğünü belirtti.

Arkadaşını telefonla arayarak eve ambulans çağırmasını istediğini savunan Gökhan Eller, sonrasında polise giderek teslim olduğunu ifade etti.

OLAY

Güzelyurt Mahallesi'nde 23 Eylül'de 5780 Sokak'taki sitede yaşayan güzellik salonu işletmecisi Selda Eller ile boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Eller (40) arasında tartışma çıkmış, komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler çocuk odasında buldukları kadının boğularak öldürüldüğünü belirlemişti.



Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görev yapan Gökhan Eller gözaltına alınmış, ifadesinde Selda Eller'in evine kişisel eşyalarını toplamak için gittiğini, bu sırada aralarında çıkan tartışmada öfkesine hakim olamadığını ve eşini boğduğunu söylediği öğrenilmişti. Eller tutuklanmıştı.