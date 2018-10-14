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Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 23 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 23 kişi hafif yaralandı.

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Alınan bilgiye göre Akhisar-Sındırgı-Gördes yol ayırımında 45 J 9060 plakalı M.A.D. (49) yönetimindeki yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 10 ZT 975 plakalı A.B. idaresindeki minibüs çarpıştı.

Kazada, iki araçta bulunan yolculardan 23'ü hafif yaralandı. Ambulanslarla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından otobüs ile minibüs sürücüsü işlemleri için karakola götürüldü.

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