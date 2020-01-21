Annesini 15 yerinden bıçakladı

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Güncel

Manisa'da oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Manisa'da 18 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

AA21.01.2020  07:22 - Güncelleme: 21.01.2020  07:56

Edinilen bilgiye göre, Kula İlçesi Seyitali Mahallesi eski sanayi sitesi oto yıkama kuaförü önünde K.A, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Ummahan A'yı (53) 15 yerinden bıçakladı. Yaralı anne, telefonla yardım istedi.

Yardıma gelenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Ummuhan A, Kula Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Ummuhan A, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

K.A, olayda kullandığı bıçakla Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

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