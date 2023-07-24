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Manisa'da orman yangını! Çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 19:15 - Güncelleme:
Manisa'da orman yangını! Çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor
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Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 10 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle Sarısığırlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini, Sarıçam Mahallesi'nde ise tedbir alındığını belirtti.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını aktaran Karadeniz, Sarısığırlı Mahallesi'nde bazı vatandaşların yanan evlerin olduğunu söylediğini, ancak yangından ötürü henüz köye girilip tespit yapılamadığını bildirdi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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