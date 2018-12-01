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Manisa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Menderes Tekin (52), yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıgöl'ün Bağlıca Mahallesi'nden Alaşehir ilçe merkezine giden evli ve 2 çocuk babası Menderes Tekin yönetimindeki 06 MMZ 66 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Tekin, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
 
Menderes Tekin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
 

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