İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Haziran 2021 Salı / 20 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5259
  • EURO
    10,4324
  • ALTIN
    520.905
  • BIST100
    1432.04
Güncel

Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Manisa'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

DHA01 Haziran 2021 Salı 21:12 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 21:13
ABONE OL

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürülüğü ekiplerince Manisa ve Turgutlu'da PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenlendi. Haklarında örgütsel faaliyet yürüttükleri ve geçmiş dönemlerde sokak olaylarına katıldıkları, terör örgütünün kırsaldaki faaliyetlerini yürüttükleri ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla A.Y., S.T., G.T., S.H ve yabancı uyruklu S.S. olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.