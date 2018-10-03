Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Manisa'da rüşvet operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Manisa'daki rüşvet operasyonunda aralarında tapu müdür yardımcısının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunusemre Tapu Müdürlüğünde rüşvet iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında tapu müdür yardımcısı Y.A. ile M.S, A.T, M.U. ve A.İ.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan soruşturma kapsamında 21 kişinin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Masal anlatıcıları Mardin´de buluştu

Masal anlatıcıları Mardin´de buluştu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA