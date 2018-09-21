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Manisa'da sahte EFT talimatıyla dolandırıcılık yapan zanlılar yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 27 ton zeytinini 114 bin lira karşılığında almak için anlaştıkları çiftçiyi, paranın hesabına aktarıldığına ilişkin sahte EFT talimatı fotoğrafıyla dolandırdıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinliova Mahallesi'ndeki dolandırıcılık olayının zanlılarının C.Ş. (45) ile K.C. (34) olduğunu belirledi.

Teknik takip sonucu İstanbul'da oldukları tespit edilen zanlılar, belirlenen adrese polisle düzenlenen müşterek operasyonla yakalandı.

İstanbul'daki işlemlerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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