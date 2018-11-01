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Manisa'da silahlı saldırıda bir kişi öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Zaferiye Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Halil Çelik (57) ve oğlu Ramazan Çelik (30), evlerinin avlusunda kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısı uğradı. Baba oğula ateş eden şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan baba Halil Çelik müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Ramazan Çelik ise Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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