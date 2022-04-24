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Manisa'da silahlı saldırıda bulunulan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 kişi otomobilde silahlı saldırıya uğradı.

AA24 Nisan 2022 Pazar 06:00 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6232 Sokak'ta park halindeki 45 ADV 213 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan otomobildeki Serkan Sezer (25) ve Azad Bozdağ (22) sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Azad Bozdağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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