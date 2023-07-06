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Güncel

Manisa'da sporcuları taşıyan minibüs tırla çarpıştı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, güreş müsabakasına giden sporcuları taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 07:38 - Güncelleme:
Manisa'da sporcuları taşıyan minibüs tırla çarpıştı
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Antalya'dan hareket ederek güreş müsabakasına katılacak sporcuları taşıyan ve plakaları henüz öğrenilemeyen M.H.O'nun (23) kullandığı minibüs, Denizli-Manisa karayolu Selimiye Mahallesi'nde R.U. (64) idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüs sürücüsü M.H.O. ile minibüste bulunan M.A. (27), M.C.T. (16), B.R.A. (17), U.B. (29), A.İ.U. (24), E.K. (17), M.L.Ç. (17) ve C.O.A. (18) yaralandı.

AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücüsü ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tır sürücüsü R.U, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

  • sarıgöl ilçesi
  • güreş müsabakası
  • minibüs kaza

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