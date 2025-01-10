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Manisa'da tefecilere düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde 2024 yılında meydana gelen tefecilik olayıyla ilgili araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

IHA10 Ocak 2025 Cuma 08:54 - Güncelleme:
Manisa'da tefecilere düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde 2024 yılında meydana gelen tefecilik olayı ile ilgili araştırmalarını derinleştiren Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak Perşembe günü Soma ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak yapılan çalışmayla şüpheli F.B. ve E.U. isimli şahıslara ait; 1 adet bilgisayar, 3 adet cep telefonu, senet ve banka işlem dekontlarına el koydu.

Şüpheli şahıslar Adliyeye sevk edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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