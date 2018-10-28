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Manisa'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Manisa-Akhisar yolunun Üçpınar kavşağı yakınlarında F.A'nın (29), kullandığı 45 AAD 38 plakalı otomobille Y.A, (49) yönetimindeki 45 AG 114 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki araç sürücüsü ve otomobillerde yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.

Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Z.A (50), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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