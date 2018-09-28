Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
- AA
Yusuf K. yönetimindeki 45 SA 7559 plakalı otomobil, Alaşehir-Sarıgöl karayolu Badınca kavşağında karşı yönden gelen Ali Osman C. idaresindeki 45 RA 8983 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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