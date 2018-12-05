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Manisa’da uyuşturucu araması yapılan araçtan 57 bin lira sahte para çıktı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ihbarı üzerine durduğu aracın ön kaputunda zulalanmış halde 100 TL’lik 570 adet sahte banknot ele geçirildi.

  • İHA
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Narkotikle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’dan uyuşturucu madde taşıdığı yönünde ihbar aldığı 34 PU 5284 plakalı aracı durdurdu.
 
Dedektör köpek eşliğinde araçta yapılan detaylı aramada, ön kaput sileceklerin altında bulunan plastik aksamın olduğu bölümde poşet içerisinde zulalanmış, değişik serilerde 100 TL’lik 570 adet sahte banknot bulundu. Polis ekipleri, toplam 57 bin TL tutarındaki sahte paraya el koyarken, araçta bulunan E.Ç. ve M.S.’yi gözaltına aldı.
 

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