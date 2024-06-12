İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2024 Çarşamba / 6 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2994
  • EURO
    35,0146
  • ALTIN
    2427.2
  • BIST100
    10201.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Manisa'da yangın faciası: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, yatalak kadın hayatını kaybetti.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 15:43 - Güncelleme:
Manisa'da yangın faciası: 1 ölü
ABONE OL

Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde oturan Ümmü Ocak'ın (79) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk anda müdahale etmek isteyen Mehmet Deniz (46) dumandan hafif şekilde etkilendi. Deniz'e olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Evde yapılan incelemede Ümmü Ocak'ın cansız bedeni bulundu.

Yatalak olan Ocak'ın yalnız yaşadığı, evinin yakınlarında oturan çocuklarının da her gün gelerek annelerinin ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.