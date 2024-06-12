Manisa'da yangın faciası: 1 ölü

Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde oturan Ümmü Ocak'ın (79) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk anda müdahale etmek isteyen Mehmet Deniz (46) dumandan hafif şekilde etkilendi. Deniz'e olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Evde yapılan incelemede Ümmü Ocak'ın cansız bedeni bulundu.

Yatalak olan Ocak'ın yalnız yaşadığı, evinin yakınlarında oturan çocuklarının da her gün gelerek annelerinin ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi.

