32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7534
  • 6,4654
  • 260,0999
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Manisa'da zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ortaköy Mahallesinde yaşayan zihinsel engelli Ümmet Gök (37), cumartesi günü tarlada çalışırken babası Bayram Gök ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Ümmet Gök, babasını tarlada bırakıp gitti.

Eve dönmeyen Gök için yakınları jandarmaya kayıp ihbarından bulundu. Gök'ün en son görüldüğü mevki ile çevresinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Havuç" isimli arama kurtarma köpeği de katıldı. Vatandaşlar da aramalara destek verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fikret Görmüş, arazide yapılan çalışmalara eşlik etti.

Gök'ün daha önce de evden kaçtığı öğrenildi.

Vahşet! Hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti’de istişare süreci 15 Temmuz’a kadar bitecek 

AK Parti’de istişare süreci 15 Temmuz’a kadar bitecek 

Holtby in Kagawa out

Holtby in Kagawa out

Raporlar Moody’s’i yalanlıyor: Türk bankaları pozitif

Raporlar Moody’s’i yalanlıyor: Türk bankaları pozitif

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Trump'ın kaderini belirleyecek... Çarpıcı sonuçlar açıklandı

Trump'ın kaderini belirleyecek... Çarpıcı sonuçlar açıklandı

Ankara'da 'Dalavereciler'e operasyon

Ankara'da 'Dalavereciler'e operasyon

YPG’den flamalı SDG oyunu

YPG’den flamalı SDG oyunu

Otoda geleceğin teknolojileri yolda

Otoda geleceğin teknolojileri yolda
 

POPÜLER HABERLER

Habib´le Nate Diaz karşı karşıya geldi, ortalık bir anda karıştı

Habib´le Nate Diaz karşı karşıya geldi, ortalık bir anda karıştı

Türk Yıldızları nefes kesti!

Türk Yıldızları nefes kesti!

Osmanlı sarayının en gözde tatlısı! Karpuzda pişiriliyor

Osmanlı sarayının en gözde tatlısı! Karpuzda pişiriliyor

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA