İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2021 Pazar / 5 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4566
  • EURO
    10,0451
  • ALTIN
    486.111
  • BIST100
    1438.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Güncel

Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 11 yaşındaki Güngör Emir Eren hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

DHA12 Eylül 2021 Pazar 02:09 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 02:09
ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Akhisar- Sındırgı karayolunun 10'uncu kilometresi eski hava meydanı mevkisinde meydana geldi. Akhisar istikametine gitmekte olan Emre F. yönetimindeki 45 YY 112 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeritten gelen Mehmet Ali A.'nın kullandığı 45 J 4322 plakalı otobüse, ardından da yine karşı yönden gelen Cihan E. idaresindeki 10 V 3501 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 45 YY 112 plakalı otomobilin sürücüsü Emre F. ve yolcu Berkay F. ile 45 J 4322 plakalı otobüste tek başına bulunan sürücü Mehmet Ali A. ve 10 V 3501 plakalı otomobilde bulunan sürücü Cihan E., Hava E., Beyza E. ve Güngör Emin Eren yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Güngör Emin Eren yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.