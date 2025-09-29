İSTANBUL 18°C / 13°C
  Manisa'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Güncel

Manisa'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 18:02
Manisa'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Alınan bilgiye göre, Manisa-Akhisar kara yolunun Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'nde seyreden tır, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

Çarpışma sonrası duran tırın dorsesine, Mehmet Semet'in kullandığı 45 AVV 892 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Semet'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, Semet'in kullandığı otomobilde bulunan eşi Füsun Semet ile bir diğer yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Füsun Semet'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen araçlardaki kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

