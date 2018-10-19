Manisa'daki FETÖ operasyonunda 4 ByLock kullanıcısı tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise ilgili il ve ilçelerin güvenlik güçlerine teslim edildi.
- İHA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 29 Ağustos-10 Ekim tarihleri arasında FETÖ/PDY örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Aralarında 7 ByLock kullanıcısı bulunan şahıslardan E.E., A.D., R.K. ve A.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.A., H.Ç. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan diğer 5 kişi ise ilgili il ve ilçelerin güvenlik güçlerine teslim edildi.
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