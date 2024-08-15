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Manisa'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

DHA15 Ağustos 2024 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
Manisa'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangında durumun iyiye gittiği sırada, aynı bölgede saat 17.15 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı. Ekiplere takviye yapıldı. 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile yangınla mücadele sürdü. Havanın kararmasıyla birlikte yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterle müdahale devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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