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Manisa'daki yangın kontrol altında

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA22 Haziran 2024 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
Manisa'daki yangın kontrol altında
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Yağbasan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece saatlerinde de devam etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 orman personeli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- 2 MAHALLEDE YAŞAYAN 430 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıkması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edilmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile ilçe belediye ekipleri ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yönelmiş, ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etmişti.

Bu iki mahalledeki bazı evler tamamen yanmış, bazı büyükbaş ve küçükbaşlar telef olmuş, tarım arazileri zarar görmüştü.

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