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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde zincirleme trafik kazası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

AA29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:39 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:39
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İzmir'den Ankara yönüne giden İbrahim Tekne yönetimindeki 17 HD 013 plakalı kamyon, Ergenekon Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Aytan idaresindeki 35 ANZ 639 plakalı hafif ticari araca arkadan çaptı.

Çarpışma sonrasında kazaya Seha Tikreş idaresindeki 06 FR 3778 plakalı otomobil, Yusuf Kayalı yönetimindeki 06 DV 2586 plakalı otomobil ve Cihan Namver'in kullandığı 45 AES 465 plakalı kamyonet de karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Araçlardaki yolcular İbrahim Aytan (32), Zeynep Akkor (14), Fatıma Rukiye Akkor (10), Ayşenur Akkor (34) ile Aleattin Güden (19) yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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