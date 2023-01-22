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Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun gözlerinin içine bakarak adayını açıkladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'nde bir araya geldi. 6'lı masanın olası cumhurbaşkanı adaylarından birisi olarak görülen ve törende bir de konuşma gerçekleştiren Yavaş'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Yavaş konuşması esnasında Kılıçdaroğlu'na dönerek, 'İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz' dedi.

22 Ocak 2023 Pazar 23:22 - Güncelleme:
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun gözlerinin içine bakarak adayını açıkladı
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı "Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Parkın Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Özellikle İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu ile birlikte cumhurbaşkanı adayı olarak sürekli gündeme taşıdığı Mansur Yavaş da pes etti.

6'lı masada adaylık kaosu son sürat devam ederken Mansur Yavaş'tan dikkat çeken Kılıçdaroğlu çıkışı geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşması esnasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu dönerek, 'İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz.' ifadelerini kullandı. Törende bulunan partililer Yavaş'ın sözlerini ayakta alkışladı.

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