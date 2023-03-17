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Mansur Yavaş yeni krizin fitilini ateşledi! Altlı Masa bu kez fena karışacak

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altılı Masa'da yeni bir kriz çıkaracak açıklamalarda bulundu. Masa'nın küçük ortaklarını kızdıracak ifadeler kullanan Yavaş, Cumhurbaşkanı Yardımcılığını sadece kendisinin ve Ekrem İmamoğlu'nun alması gerektiğini söyledi.

17 Mart 2023 Cuma 23:20 - Güncelleme:
Mansur Yavaş yeni krizin fitilini ateşledi! Altlı Masa bu kez fena karışacak
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6'lı Masa'da İYİ Parti (İP) lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masaya gelmesinin ardından zehir zemberek sözlerle masadan ayrılmış 72 saat sonra şartlı şekilde masaya dönmüştü. Akşener'in şart olarak sunduğu İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcıları olmaları koalisyon masasında kabul edilmişti. Diğer 5 Genel Başkanın da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yapmaları kararlaştırılmış ve böylelikle 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan bir yönetim modeli ortaya çıkmıştı.

YAVAŞ YENİ KRİZİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

6'lı Masa'daki küçük ortaklar olarak tabir edilen, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti oy oranlarının az olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alma hayali kurarken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çarpıcı açıklamalar geldi.

"BİZİM MAKAM MEVKİ DERDİMİZ YOK"

Mansur Yavaş, masada yaşanan krizlere değinirken "Sayın Akşener büyük teveccüh gösterdi. Biz devam etmesi gerektiğini düşünüyorduk. Sayın Akşener dedi ki, 'O zaman elinizi taşın altına sokacaksınız, uzlaşma bu şekilde gerçekleşir' dedi. Bizim makam mevki derdimiz yok. Ankara, İstanbul belediye başkanlıkları güzel makamlar. Sayın Akşener'in arzusu üzerine 'Sizin orada olmanız, yönetimde etkili şekilde vatandaşla kurduğunuz bağın devam etmesi gerekir' dedi. Bu da uygun bulundu." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK BENİ VE EKREM BAŞKANI İLAN EDİN"

Akşener'in önersinin Kılıçdaoğlu tarafından kabul edildiğini ancak planda başka bir formülün de olduğunu aktaran Yavaş, "Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın." şeklinde konuştu.

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