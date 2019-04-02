Mansur Yavaş, belediye meclisinde çoğunluktaki AK partililerin onayı olmadan hiçbir karar çıkaramayacak

İtiraz ve geçersiz oyların tekrardan ele alındığı Ankara'da Mansur Yavaş Büyükşehir'i kazansa da 25 ilçedeki dağılıma bakıldığında belediye meclis üyeliklerinde çoğunluk AK Parti'nin elinde olacak. 25 ilçenin 19'unda ezici çoğunlukla birinci çıkan AK Parti, başkentin tüm ilçelerindeki belediye meclis üyeliklerini de açık arayla aldı.

YAVAŞ MECLİSİ KAYBETTİ

Sabah'ın haberine göre; Yavaş, Çankaya, Yenimahalle ilçeleri dışındaki tüm ilçelerde ortalamanın altında oylarla yarışı tamamladı. Yavaş'ın denetim ve denge gücünü elinde tutan AK Parti'siz Belediye Meclisi'nden karar çıkması zor. Cumhur İttifakı olarak seçime giren AK Parti, 'Kalecik, Akyurt, Çubuk, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, Pursaklar, Evren, Haymana, Ayaş, Beypazarı, Bala, Keçiören, Sincan, Kahramankazan, Altındağ, Güdül, Mamak, Çamlıdere' olmak üzere 19 ilde oyların yüzde 50'den fazlasını aldı. Bu illerin 10'unda alınan oy oranı yüzde 65'i aştı. 2014'te yerel seçimlere göre oylarını hem il hem de ilçe bazında ortalama yüzde 5 artıran AK Parti'nin ilçelerdeki başarısı ise kent yönetimlerinin belirleyicisi haline getirdi. Özellikle Ankara'da ilçelerdeki oyların yüzde 60'a yakınını alan AK Parti, 'Mamak, Altındağ, Keçiören, Pursaklar' gibi ilçelerde meclis üyeliklerinin yüzde 85'ini kazandı.