Mansur Yavaş'ı AK Partili üyenin başkanlığındaki komisyon denetleyecek

IHA 22.01.2020 13:42 - Güncelleme: 22.01.2020 13:45

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti. Komisyon başkanlığına AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ebubekir Kipel seçilirken, Başkanvekili Büyükşehir Meclis Üyesi Sinan Burhan oldu. Büyükşehir ve Akyurt Belediye Meclis Üyesi Abdullah Emin Tekin, CHP’den Ankara Büyükşehir Meclis Üyesi Serdar Kendir, MHP’den Büyükşehir Meclis Üyesi Rüştü Biçer’in yer aldığı komisyon, belediyenin tüm ihalelerini mercek altına aldı. Belediyeden tüm ihale dosyalarını isteyen komisyon, büyük bir titizlikle incelemelerde bulunuyor.