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Mansur Yavaş'tan HDP güzellemesi!

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yardımcısı yapacağını duyurduğu Mansur Yavaş ittifak ortakları HDP'ye arka çıktı.

29 Nisan 2023 Cumartesi 09:21 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'tan HDP güzellemesi!
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7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yardımcısı yapacağını duyurduğu Mansur Yavaş, tv100'de katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye arka çıktı.

Muhalefette 'milliyetçi' kanadı temsil ettiği öne sürülen Yavaş, her fırsatta sırtını PKK'ya yasladıklarını açıklayan HDP için şunları söyledi: HDP'de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur. Selahattin Demirtaş'ın bir açıklamasını gördüm, 'PKK silah bırakmalıdır' diyor. Belki HDP bu şekilde Meclis'e girip PKK'ya yeter artık silah bırakın diyecek.

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