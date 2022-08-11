Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Başkanlığı maaşına 6 ayda yüzde 85 zam yaptı. Ancak aynı bonkörlüğü çalışanlarına göstermedi. Büyükşehir şirketlerinden ANFA, Ankara Altınpark İşletmeleri'nde çalışan bir işçinin asgari ücretten daha az (5 bin 335 TL) maaş aldığı ortaya çıktı.

SABAH'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, AK Parti'nin kamu çalışanlarına yüzde 85 zam yaptığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına ise yüzde 20 artış yaptığını hatırlatarak, "Bugün AK Parti belediyeciliğinden kalan haklar, belediye işçisine verilmiş olsaydı yüzde 95 zam alacaklardı" dedi.

Meclis üyelerinin görüşleri ise şöyle:

Nihat Yalçın (ABB AK Parti Sincan Meclis Üyesi): 2022 Ocak ayında hükümetimizin asgari ücrete rekor bir artışla yüzde 50 zam yapması sonrasında ABB yönetimi daha önce her kadro için asgari ücretin belli oranda fazlası tutarında maaş hesabı içeren sözleşmeleri apar topar iptal etti. AK Parti döneminde işçilerimize tanınan hakların tamamını ellerinden aldı. Sonrasında defalarca ABB Meclisi'nde biz bu konuyu gündeme getirdiğimiz de herhangi bir sözleşme iptali olmadığını yeni sendikanın yetki kazanamadığı için maaşlardaki artış oranını belirlemediğini ifade ettiler. Sendika yetki kazandıktan sonra maaş artış oranının belirleneceğini ve geçmişe dönük haklarının işçilere ödeneceğini söylediler.

Çalışanları maalesef 7-8 ay bu şekilde oyaladılar. Hükümetimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek için asgari ücrete 6 ayda yüze 95, kamu çalışanlarına ise yüzde 85 zam yaptı. Mansur Yavaş da bir kamu görevlisi olduğu için Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinden aldığı Belediye Başkanlığı maaşına 6 ayda yüzde 85 zam yapılmıştır. AK Parti döneminde personelimize verilen haklar ellerinden alınmamış olsaydı 6 ayda yüzde 95 zam alacaklardı. Bugün gelinen noktada yüzde 15-20 arası zam yapıldı. ABB'de şu anda asgari ücretin altında hatta 5 bin liranın altında maaş alan personel var.

İbrahim Karaca (ABB AK Parti Bala Meclis Üyesi): Sayın Yavaş, verilen söz gönülden olmayınca sonuç böyle oluyor. Sayın Yavaş size önce sözünüzü hatırlatayım. "Ankara'da kimse aç yatağa girmeyecek" demiştiniz. Herkesi kucaklayacak, dertleri ile dertlenecektiniz. 'Hatta et parası verdim' diye bilboardlarda reklam yapmıştınız. İşçimiz asgari ücret almıyor. Belediyemizin işçisi asgari ücretin altında bir maaşla çalışıyor. İşçiye gelince neden böyle yaptınız? Acaba mensubu bulunduğunuz partilerin ilçe başkanlıklarında yapılan pazarlıklara istenen kontenjanlara yer açmak için bu arkadaşlarımızı çıkarmak mı istiyorsunuz?

Söz başka öz başka. Sayın Mansur Yavaş işçilerimize önce zorla sendika değiştirttiniz, şimdi 'Ya düşük ücreti kabul et ya da istifa et' baskısı ile işçimizin hakkını teslim etmiyorsunuz. Büyükşehir yönetimi ücretlerde artış içeren sözleşmeleri feshetti. Söz konusu ücret artışı yerine net 750 liralık bir zam yaptı. Eğer işçimiz eski şartlarda zam alsaydı 3000-3500 TL zam alacaktı. Bir hamlede işçimizin cebinden en az 2500 TL'yi çekip aldınız. Belediye başkanımızı yaptığı yanlıştan dönmeye emekçinin hakkını vermeye davet ediyoruz.

Metin Akdemir (ABB AK Parti Keçiören Meclis Üyesi): Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'miz 14 Haziran 2022 tarihli toplantısında ABB'nin 10 milyarlık bütçesi yüzde 60 artışla 16 milyara, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 4 milyar 222 milyonluk bütçesi yüzde 65 artışla 6 milyar 984 milyona, EGO Genel Müdürlüğü'nün 2 milyar 750 milyonluk bütçesi yüzde 84 artışla 5 milyar 50 milyona çıkartıldı.. İşçilerin maaşı hükümetimizin asgari ücrete yaptığı zam ortada iken Sayın Mansur Yavaş'ın işçisine asgari ücrete yapılan zam oranında maaşları arttıramamasının nedeni işe yeni aldığı 15-20 bin işçi olabilir mi? Kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Muhammed Abdullah Özer (ABB AK Parti Mamak Meclis Üyesi): ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın personeline yönelik zulmü aralıksız devam ediyor. "İşçilerin ekmekleriyle oynayan alçaktır" diyen Yavaş, işçilerin ekmekleriyle oynadı, onlarca personelin iş akdini feshetti. Hükümetimizin 1 yıl içerisinde asgari ücrete yaptığı zam oranı ortadadır. Asgari ücrete kümülatif toplamda 6 ayda yüzde 95, kamu çalışanlarına ise yüzde 85 zam yaptı. Lakin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bırakın işçiye yüzde 95 zam oranını neredeyse yüzde 20'yi zar zor görüyoruz. Bugün AK Parti belediyeciliğinden kalan haklar, belediye işçisine verilmiş olsaydı yüzde 95 zam alacaklardı. 'İnsanlar yatağa aç girmesin' diyerek algıya soyunan Mansur Yavaş kendi belediye personeline asgari ücretin altında maaş vererek yatağa aç girmesi için elinden geleni yapıyor.