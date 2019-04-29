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Mantar toplamaya gitti, ölü bulundu

KONYA´da mantar toplamaya giden Ali Öksüz (69), arazide ölü bulundu. Öksüz´ün ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

  • DHA
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Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi´ndeki arazide meydana geldi. Eniştesi Mehmet Ali Doğruer ile birlikte mantar toplamaya giden Ali Öksüz, bir ara gözden kayboldu. Doğruer, Öksüz´ü yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık  ekibi, Öksüz´ün öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Öksüz´ün cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Öksüz´ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

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