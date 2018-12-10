Mantar toplamaya gittiği ormanda ölü bulundu

Osmancık ilçesi Kamil Köyü yaylası ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan kişininin olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Hidayet Aksoy olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aksoy'un cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Aksoy'un, ormanlık alana mantar toplamak için gittiği öğrenildi.