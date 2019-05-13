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Mantar toplarken kayalıktan düştü, 17 saat sonra kurtarıldı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Mustafa Aydoğan (86), mantar toplamak için kardeşi ve yeğeniyle birlikte gittiği Ağsu Yaylası'nda ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlanarak, kayalık alanda mahsur kaldı. Aydoğan, yaklaşık 17 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı.

  • DHA
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Olay, dün Yahyalı ilçesi Aladağlar Delikkaya mevkii Ağsu Yaylası'nda meydana geldi. Çiftçi Mustafa Aydoğan, mantar toplamak için kardeşi Ahmet Aydoğan ve yeğeni Selman Aydoğan ile sabah 07.00 sıralarında Ağsu Yaylası'na çıktı. Saat 11.00 sıralarında Mustafa Aydoğan, dağda yürüyüş yaptığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Aydoğan, sarp kayalık alanda mahsur kaldı.
 
YEĞENİ 2 SAAT YÜRÜYEREK HABER VERDİ
 
Yaşlı adamın yeğeni Selman Aydoğan, bölgede telefonun çekmemesi nedeniyle 2 saat yürüyerek gittiği ilçede durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Aydoğan'ın mahsur kaldığı bölgeye araç gitmemesi nedeniyle yaklaşık 9 kilometre yürüdü. Kurtarma ekipleri daha sonra Aydoğan'ın mahsur kaldığı yere halat yardımıyla indi. Aydoğan, yuvarlanmasından 17 saat sonra, saat 04.00 sıralarında bulunduğu yerden kurtarılarak sedye ile ambulansa taşıdı.
 
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaşlı adam ambulansla önce Tomarza Devlet Hastanesi'ne, ardından da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Aydoğan´ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

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