Maraşlı 19. bölüm full izle! Maraşlı 19. bölüm izle tek parça!

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:47 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:47

Maraşlı dizisinin 19. bölümü izleyenleriyle buluştu. Atv ekranlarında Pazartesi akşamı ekrana gelen Maraşlı dizisinin 19. bölümü izleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. Maraşlı 19. bölüme Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Maraşlı, Mahur'u görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Bunu gören Celal hayal krıklığına uğrar. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek mi? Maraşlı 19. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, 19. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Maraşlı 19. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 19. bölümü full izlemek isteyenler için son bölüm tek parça izleme linki ve son bölüm özeti.

MARAŞLI 19. BÖLÜM FULL İZLE

Maraşlı 19. bölümde; Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'yı tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir?

Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir.

Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek midir?

Maraşlı'nın tahliye haberini alan Savaş ise Savcı Tolga'nın başına bela olacağından emindir. Bu nedenle Savcı Tolga'nın arabasına tehdit mesajı bırakır. Ama Savcı hiç aldırış etmez. Savaş'ın yeni planı ne olacaktır?