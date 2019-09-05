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Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP ve yabancı heyetler için 500 bin lira harcamış

HDP'li Başkan Ahmet Türk'ün, bağımsız belediye başkanlığı döneminde HDP ile Türkiye karşıtı birçok yabancı heyetler için 500 bin liralık özel kalem harcaması yapıldığı ortaya çıktı.

  • AA
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BDP'nin desteğiyle 2014 yılındaki yerel seçimlerde bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2017’de görevden uzaklaştırıldı.

Türk'ün görev yaptığı dönemde, Mardin Büyükşehir Belediyesi özel kalem müdürlüğünden yüklü miktarda harcama yaptığı tespit edildi.

Terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu siyasi parti temsilcileri ile Türkiye karşıtı birçok yabancı heyetin ağırlanması ve verilen hediyeler için özel kalem müdürlüğünün yaklaşık 500 bin lira harcama yaptığı belirlendi.

Demirtaş ve beraberindekilerin 2015 yılında belediye ziyaretinde 76 kilogram badem şekeri ve 76 kilogram kahve hediye edildiğine dair fatura kesildiği ortaya çıktı.

Söz konusu heyetlere yemeklerin verildiği yerler arasında Ahmet Türk tarafından göreve getirilen ve belediyeye iş için başvuran kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'ye ait otel de yer alıyor.

Elit Güzellik, Fotoğrafçılık ve Organizasyon Şirketi adına arasında iftarın da yer aldığı yemek bedeli için yaklaşık 100 bin lira ödeme yapıldığına ilişkin fatura kesilmiş.

Öte yandan, aynı dönemde Mardin Büyükşehir Belediyesinin, arasında Özgür Gündem gazetesinin yer aldığı KHK ile kapatılan terör örgütü yandaşı gazetelere verdiği reklam ve ilanlara ilişkin faturaların da yer aldığı belirlendi.

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