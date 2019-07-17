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Mardin merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Mardin'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mardin, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Van, Adana, Elazığ, Kırşehir, Yozgat ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı başlatılan operasyonda, A.K, M.K, Ö.G, M.O, N.A, S.D, H.Ç, S.G. ve M.D. gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Dün, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada aralarında iş adamı ve basın mensuplarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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