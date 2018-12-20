Mardin merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Mardin merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Mardin merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda adreslerinde arama da yapılan 21 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı.
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