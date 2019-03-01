Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si ihraç edilen polis olmak üzere 3 kişi tutuklandı
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mardin merkezli Elazığ, Diyarbakır, Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından Mardin merkezli Diyarbakır, Elazığ ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 şahıs 27 Şubat tarihinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan İŞKUR personeli M.N. ile Mardin Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile ihraç edilen A.Y ve Mardin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen K.K. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.