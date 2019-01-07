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Mardin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem' yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 10 zanlının yakalanması amacıyla Mardin merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem" yapılanmasında bulunan 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların gözaltına alınması amacıyla Mardin merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. 

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