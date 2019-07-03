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Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Mardin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski 6 polis gözaltına alındı.

  • AA
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde "örgüte bağlı" şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin,Trabzon, Adana, Konya, İstanbul, Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda H.Ş, M.K, İ.Ş, E. A, M.Ç. ve H.C. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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