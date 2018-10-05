Mardin polisinden terör operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına kentte faaliyet yürüten, özyönetim için çalışan, Kent ve Mahalle Meclislerinde faaliyet yürüten, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı değerlendirilen şahısları tespit etti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Mardin merkez ile Kızıltepe, Mazıdağı ,Midyat ilçelerinde ve Adana'da şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 13 şahıs gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda;1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 7 mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 16 kartuş, örgütsel doküman ve yaklaşık 20 gram esrar ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak için kent genelinde terör ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.