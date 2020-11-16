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Mardin sınırında 2 canlı bomba yakalandı

Mardin'de yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan ve üzerinde patlamaya hazır bomba düzeneği bulunan Suriye uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 09:27 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 09:27
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